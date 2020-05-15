Половина всех руководителей таможен Украины была уволена на сегодняшнем заседании Гостаможслужбы.

Об этом в пятницу, 15 мая, информирует пресс-служба Министерства финансов.

"Несколько недель назад на коллегии, где все вы присутствовали, я не просто заявил о необходимости изменений в системе таможенной службы. Я озвучил свои ожидания от реформы и поставил вам конкретные задания. Сегодняшняя коллегия уже не о планах и заданиях, а о реальных результатах. Которых до сих пор нет… Поэтому по итогам этой коллегии будет уволено 50% руководителей таможен", - заявил министр финансов Сергей Марченко.

Так, с сегодняшнего дня отправлены в отставку руководители Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полевской, Северной Слобжанской и Буковинской таможен. Также предупреждение получил глава Одесской таможни.

Марченко также добавил, что по итогам деятельности некоторых украинских таможен "уже можно сделать выводы о неэффективности их работы, следствием чего являются кадровые решения".

Напомним, что в среду, 13 мая, сотрудники СБУ задержали из-за взятки главу Одесской таможни Михаила Грибанова, который был назначен на пост в феврале этого года.

Однако уже вчера Грибанов опроверг свое задержание. Он собрал брифинг и заявил, что взятку не брал и его никто не задерживал.