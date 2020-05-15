Германия, которая через месяц откроет общую границу с Австрией, отказалась от обязательного карантина для въезжающих из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании. Об этом 15 мая договорились федеральное правительство и правительства федеральных земель.

Как пишет Deutsche Welle, новые правила вступят в силу в ближайшие дни, а земля Северный Рейн-Вестфалия вводит их с 15 мая.

В соответствии с договоренностью, въезжающим в ФРГ из регионов с высоким уровнем заражения будут только рекомендовать пройти домашний карантин. Детали будут согласованы в ближайшее время, но уже сейчас принудительный 14-дневный карантин будет распространяться лишь на въезжающих из третьих стран (в том числе и Украины).

Премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет сказал, что новые правила станут большим облегчением для людей, особенно тех, кто проживает в приграничных районах.

Обязательный двухнедельный карантин для всех немцев и иностранцев, въезжающих в Германию, был введен чуть больше месяца назад - 9 апреля. Его могли не соблюдать только лица, ежедневно ездящие в Германию на работу, сезонные рабочие, сотрудники полиции и системы здравоохранения.

Западная Европа постепенно выходит из карантина. Как писала "Страна", сегодня Словения стала первой европейской страной, которая объявила о завершении у себя эпидемии коронавируса.

Мы также сообщали, что с 15 мая в Австрии после карантина открылись рестораны, музеи и библиотеки.