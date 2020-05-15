Несмотря на то, что власти Германии отказались освобождать оператора Nord Stream 2 AG от газовой директивы, "Северный поток-2" все равно будет достроен.

Все издержки проекта, которые добавились из-за сегодняшнего решения Федерального агентства по сетям ФРГ, лягут на плечи европейских потребителей.

Об этом в пятницу, 15 мая, рассказал глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст, передает РИА "Новости".

"В итоге трубопровод все равно будет построен, но будет более дорогим, что, в конечном итоге, придется оплачивать европейским потребителям газа", - заявил Эрнст.

Скриншот: РИА "Новости" в Телеграм

Напомним, что ранее Германия направила участникам строительного процесса документ, в соответствии с которым газопровод "Северный поток-2" не соответствует пунктам закона ФРГ об энергетическом хозяйстве.

На основании этого документа сегодня Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) не стало освобождать компанию Nord Stream 2 AG от норм газовой директивы Европейского союза.