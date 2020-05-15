Кагарлицкая местная прокуратура совместно с правоохранительными органами Киевской области ликвидировала нарколабораторию, где выращивали коноплю.

Бизнес на территории своего домовладения в городе Кагарлык незаконно держала супружеская пара.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба прокуратуры Киевщины.

Во время обыска в домовладении были обнаружены и изъяты 643 растения конопли, а также огнестрельное оружие, устройства для курения марихуаны и сушеные соцветия наркосодержащих растений.

Растения супруги выращивали в условиях, приближенных к лабораторным - с применением специальных устройств для искусственного полива, освещения и вентиляции, в законспирированном подвальном помещении.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) УК Украины.

Сейчас проводятся экспертизы, после завершения которых будет решаться вопрос о привлечении "ботаников" к уголовной ответственности.

Ранее "Страна" рассказывала о преподавателе химии из Киева, организовавшем наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина.

Мы также писали о наркоагрономе, вырастившем плантацию конопли на чердаке многоэтажки.