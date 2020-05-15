Каких правил стоит придерживаться посетителям кафе и ресторанов во время карантина. Инфографика Минздрава
Минздрав Украины напомнил о правилах посещения и работы в заведениях общественного питания во время карантина с 11 мая.
Соответствующую инфографику министерство опубликовало на своей странице в Facebook в пятницу, 15 мая.
"С 11 мая в стране заработали летние площадки кафе и ресторанов. Но чтобы долгожданный поход в любимое заведение был безопасным и не навредил здоровью, нужно помнить об основных правилах", - говорится в сообщении.
Минздрав привел перечень правил посещения общепитов для посетителей:
- доступ к антисептикам и жидкомы мылу
- возможность бесконтактной оплаты
- возможность бесконтактного ознакомиться с меню
- питание на летних площадках
- отсутствие очередей и скоплений
- 4 клиента за одним столом
- социальная дистанция
- вход в заведения запрещен
А также для сотрудников:
- обязательный термоскрининг перед началом смены
- наличие антисептиков
- разметка в 1,5 м возле места ожидания заказа
- меню рядом с местом заказа или на входе
- выдача заказов на вынос в одноразовой посуде или закрытой таре
- наличие одноразовых перчаток
- наличие респираторов или медицинских масок и очков
Инфографика: Минздрав Украины
Напомним, что ранее "Страна" публиковала карантинные правила для офисов.
Также министерство разработало рекомендации для прачечных и химчисток.