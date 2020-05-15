Каких правил стоит придерживаться посетителям кафе и ресторанов во время карантина. Фото: Страна

Минздрав Украины напомнил о правилах посещения и работы в заведениях общественного питания во время карантина с 11 мая.

Соответствующую инфографику министерство опубликовало на своей странице в Facebook в пятницу, 15 мая.

"С 11 мая в стране заработали летние площадки кафе и ресторанов. Но чтобы долгожданный поход в любимое заведение был безопасным и не навредил здоровью, нужно помнить об основных правилах", - говорится в сообщении.

Минздрав привел перечень правил посещения общепитов для посетителей:

  • доступ к антисептикам и жидкомы мылу
  • возможность бесконтактной оплаты
  • возможность бесконтактного ознакомиться с меню
  • питание на летних площадках
  • отсутствие очередей и скоплений
  • 4 клиента за одним столом
  • социальная дистанция
  • вход в заведения запрещен

А также для сотрудников:

  • обязательный термоскрининг перед началом смены
  • наличие антисептиков
  • разметка в 1,5 м возле места ожидания заказа
  • меню рядом с местом заказа или на входе
  • выдача заказов на вынос в одноразовой посуде или закрытой таре
  • наличие одноразовых перчаток
  • наличие респираторов или медицинских масок и очков

Инфографика: Минздрав Украины

Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, что ранее "Страна" публиковала карантинные правила для офисов.

Также министерство разработало рекомендации для прачечных и химчисток.

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