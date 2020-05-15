Минздрав Украины напомнил о правилах посещения и работы в заведениях общественного питания во время карантина с 11 мая.

Соответствующую инфографику министерство опубликовало на своей странице в Facebook в пятницу, 15 мая.

"С 11 мая в стране заработали летние площадки кафе и ресторанов. Но чтобы долгожданный поход в любимое заведение был безопасным и не навредил здоровью, нужно помнить об основных правилах", - говорится в сообщении.

Минздрав привел перечень правил посещения общепитов для посетителей:

доступ к антисептикам и жидкомы мылу

возможность бесконтактной оплаты

возможность бесконтактного ознакомиться с меню

питание на летних площадках

отсутствие очередей и скоплений

4 клиента за одним столом

социальная дистанция

вход в заведения запрещен

А также для сотрудников:

обязательный термоскрининг перед началом смены

наличие антисептиков

разметка в 1,5 м возле места ожидания заказа

меню рядом с местом заказа или на входе

выдача заказов на вынос в одноразовой посуде или закрытой таре

наличие одноразовых перчаток

наличие респираторов или медицинских масок и очков

Инфографика: Минздрав Украины

Напомним, что ранее "Страна" публиковала карантинные правила для офисов.

Также министерство разработало рекомендации для прачечных и химчисток.