Наряду с продлением запрета российских сайтов и соцсетей Украина ввела санкции против музеев, университетов, научных учреждений и общественных организаций РФ.

Об этом сказано в решении Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", введенном в действие указом президента Владимира Зеленского.

Согласно документу, санкции сроком на 3 года вводятся в отношении следующих учреждений и организаций:

Академия наук Республики Татарстан;

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество";

Государственный Эрмитаж;

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина;

Институт археологии Российской академии наук;

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова";

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого;

Институт истории материальной культуры Российской академии наук;

Институт востоковедения Российской академии наук;

Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь);

Черноморский центр подводных исследований (Симферополь);

Крымский региональный центр археологических исследований (Симферополь);

Научно-производственный центр "Крымское археологическое общество" (Симферополь);

Таврическое археологическое общество (Симферополь);

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского (Симферополь);

Институт археологии Крыма РАН;

автономная некоммерческая организация "Научно-просветительский Центр палеоэтнологических исследований";

Научно-просветительский центр "Архэ" (Санкт-Петербург);

Южный региональный центр археологических исследований (Краснодар);

ООО "Терра" (занимается изучением памятников всех археологических периодов);

автономная некоммерческая организация "Подводное культурное наследие" (Севастополь);

Благотворительный фонд (БФ) "Деметра" (помогает сохранять и популяризировать культурное и историко-археологическое наследие Керчи и Восточного Крыма);

БФ "Наследие тысячелетий" (Симферополь).

К перечисленным юрлицам Украина ввела ограничительные меры, среди которых числятся такие:

блокировка активов - временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капитала за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для определенной деятельности, в частности пользования недрами; прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами; аннулирование официальных визитов, заседаний, переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Как сообщала "Страна", за блокировку сайтов Зеленского поддержал Петр Порошенко.

Мы также писали, что избиратели действующего президента ожидали от него совсем не продления цензуры в интернете.