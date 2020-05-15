Департамент информации и печати МИД России отреагировал на продление запрета в отношении российских интернет-ресурсов в Украине.

Официальный комментарий опубликован в Facebook ведомства.

В МИД РФ считают, что ограничительные меры, принятые Киевом в 2017 году и продленные сейчас - это демонстрация украинским руководством нежелания пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов.

"Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации". - отметили в МИД.

Также в МИД расценивают блокировку российских сайтов как часть произвола в отношении СМИ в Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы.

"Киевские власти ведут последовательную политику репрессий в отношении СМИ, ужесточая законодательство и госрегулирование медиа-пространства, а также применяя административные и иные формы давления на журналистов", - написала пресс-служба МИД.

В министерстве назвали недопустимым "потакание" официальным Киевом противоправной деятельности сайта "Миротворец". И призвали профильные международные структуры и правозащитные организации, в том числе Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, отреагировать должным образом, а "европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить – как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами".

Напомним, сегодня ночью Владимир Зеленский продлил запрет на российские соцсети в Украине.

Этот поступок противоречит его предвыборным обещаниям, которые президент за год забыл.