За поджог флага Европейского Союза либо иностранных государств на территории Германии теперь можно получить тюремный срок - до трех лет лишения свободы.

Такое решение в четверг, 14 мая, принял парламент ФРГ, передает BBC.

Сообщается, что немецкие депутаты приравняли осквернения флага Германии и иностранных государств. Также уголовно наказуемым станет осквернение гимна Евросоюза.

Этот шаг последовал за жалобами социал-демократов (СДПГ) на сожжение демонстрантами израильского флага в Берлине в 2017 году. Министр юстиции Кристина Ламбрехт, член СДПГ, заявила, что "публичное сжигание флагов не имеет ничего общего с мирными протестами". Она сказала, что это разжигает "ненависть, гнев и агрессию" и ранит чувства многих людей.

Новый закон также распространяется на такой акт осквернения, как публичное раздирание флага. Ультраправая Альтернатива для Германии (AfD) осудила новый закон как "чрезмерное вмешательство в свободу слова и творческое самовыражение".

Стоит отметить, что осквернение государственного флага уже наказуемо во Франции, Испании, Италии и Греции.

Скриншот: BBC в Facebook

Напомним, что недавно в Киеве был осквернен В Киеве памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему. На нем была нарисована нацистская свастика.

Ранее мы писали, что полиция Кривого Рога задержали мужчину, который находился в розыске за надругательство над флагом Украины.