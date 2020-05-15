В Киеве преступная группировка избивала бизнесмена и угрожала убийством ему и его семье, чтобы получить от него $20 тысяч, которые он якобы должен.

Об этом в пятницу, 15 мая, информирует пресс-служба Нацполиции Украины.

По словам правоохранителей, к ним обратился начальник финансовой компании, который пожаловался на действия преступной банды. Они требовали от мужчины вернуть $20 тысяч несуществующего долга, а в случае отказа - угрожали убийством. Для достоверности своих слов злоумышленники неоднократно демонстрировали физическую силу.

"Мужчина не соглашался на требования вымогателей, пока они не перешли от словесных угроз к избиению, угрожали убийством ему и членам его семьи. Понимая о реальности их угроз, он обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Полицейским удалось установить личность организатора этой банды и всех ее участников - все шесть из них являются жителями Киева. В четверг, 14 мая, в одном из ресторанов Печерского района столицы задержали преступников.

Фото: Нацполиция Украины

Им сообщено о подозрении по статье о вымогательстве (ч.2 ст.189 УК Украины), решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы.

Фото: Нацполиция Украины

Видео: YouTube/ Нацполиция Украины

Напомним, что недавно на Киевщине была задержана банда, в которую входили сотрудники правоохранительных органов. Ее члены похищали людей и требовали за них выкуп.

Позже стало известно, что возглавлял преступную группировку старший оперуполномоченный киевского управления Службы безопасности Украины Сергей Борисов.