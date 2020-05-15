Цены на нефть таких эталонных марок как WTI и Brent, продолжают расти в ходе торгов в пятницу, 15 мая, на данных об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом со ссылкой на иностранные источники сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что цены на нефть растут по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более 16%, Brent - около 2%.

По информации Trading Economics, стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:16 (по московскому времени) составляет $31,41 за баррель, что на $0,28 (0,90%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена контракта достигала максимальных с 14 апреля $32,4 за баррель.

На электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) фьючерс на нефть WTI на июнь к этому времени подорожал на $1,21 (4,39%) - до $28,77 за баррель.

Отмечается, что объемы переработки нефти в Китае в апреле выросли до 53,85 млн тон, или 13,1 млн баррелей в сутки по сравнению с 11,78 млн б/с месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Так, в пятницу, 15 мая, ожидается публикация данных компании Baker Hughes о недельном изменении числа буровых установок в США. На прошлой неделе компания заявила, что в апреле количество установок сократилось на 206 относительно предыдущего месяца - 566. Это самый низкий уровень с октября 2016 года.

"Число установок в США упало, и, учитывая текущие темпы снижения, мы ожидаем, что добыча в США снизится на 2,5 млн б/с в 2020 году", - отмечает аналитик Jefferies Джейсон Гаммель.

Как отмечается, нефтяные цены на этой неделе прогнозировали, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Так, Саудовская Аравия приняла решение урезать добычу в дополнение к согласованным ранее в рамках ОПЕК+ сокращениям, которое поддержали другие государства. Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что резкое сокращение добычи Саудовской Аравией, а также падение производства нефти в США и Канаде, приведет к историческому снижению мировых поставок нефти в мае - на 12 млн баррелей в сутки (б/с), до 88 млн б/с, минимума за последние девять лет.

Кроме того, в ежемесячном докладе, опубликованном в четверг, 14 мая, МЭА улучшило прогноз спроса на нефть во втором квартале. Согласно новым оценкам, глобальный спрос в апреле-июне сократится на 19,9 млн б/с, до 79,3 млн б/с. Предыдущий прогноз МЭА предполагал, что падение спроса будет на 3,2 млн б/с больше.

S&P Global Platts сообщают, что генеральный директор нефтяной компании Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company, ADNOC) Султан Ахмед Аль Джабер отметил признаки уменьшения разрыва между спросом и предложением на нефтяном рынке.

"Соглашение ОПЕК+, добровольные сокращения за пределами ОПЕК+ и прекращение добычи (на некоторых месторождениях - ИФ) вместе способствуют началу восстановления баланса на рынке", - сказал он.

Также отмечается, что аналитики менее оптимистично настроены относительно влияния сокращения добычи на восстановление баланса на рынке.

"Несмотря на восстановление спроса и снижение добычи, на рынке до сих пор наблюдается избыток. Мы считаем, что в краткосрочной перспективе возможности роста ограничены из-за сохранения излишков и больших запасов, которые рынку еще предстоит переварить", - считают аналитики ING Economics.

Ранее мы писали, что после решения саудитов сократить добычу нефти цена на нее превысила отметку в $31.

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