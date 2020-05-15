Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу совершил визит в парижскую больницу Питье-Сальпетриер. В общении с врачами он признал ошибку в стратегии начатой два года назад реформы здравоохранения. Также он пообещал масштабные инвестиции во французские больницы.

Об этом сообщает RFI.

В больницу Питье-Сальпетриер, куда приехал Макрон, попадают пациенты с COVID-19. Во время разговора с президентом медики напомнили ему о данном в конце марта обещании сделать "масштабные инвестиции и переоценку оплаты труда" в системе французских медицинских учреждений.

"Необходимо положить конец этому обнищанию" больничной системы, признал президент. По его словам, власти "совершили ошибку в объявленной стратегии" реформы системы здравоохранения: масштаб и темпы этой реформы были "абсолютно недостаточны, учитывая то состояние, в котором оказались больницы". Макрон подтвердил, что министерство здравоохранения ведет "срочную работу" по разработке плана инвестиций средств в больницы.

В ожидании этого плана правительство уже утвердило выплату сотрудникам больничной системы специальной премии за работу во время эпидемии. 15 мая правительство Франции опубликовало указ о выплате сотрудникам больниц единовременной премии за работу в условиях эпидемии. В 40 департаментах страны, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19, они получат по 1500 евро. Размер премии для медиков в остальных больницах страны составит 500 евро.

Однако глава отделения пульмонологии больницы Питье-Сальпетриер, профессор Тома Симиловски заявил на встрече с президентом, что проблемы в сфере здравоохранения "не решат небольшие надбавки, нужны шоковые решения" в системе оплаты труда. Ведь медсестры начинают свою карьеру с зарплатой, находящейся на "грани черты бедности".

Эпидемия в стране испытала на прочность не только здравоохранение, но и сферу туризма. Поэтому власти Франции объявили о выделении 18 млрд евро для спасения туризма.

На днях "Страна" сообщала, что французов призвали готовиться к повторной изоляции на случай новой волны коронавируса.