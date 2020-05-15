Во Львовской области, где власти начали ослаблять карантин, от коронавирусной болезни умерли еще двое людей - 65-летний мужчина и 79-летняя женщина.

Об этом в пятницу, 15 мая, рассказала руководитель штаба противодействия Covid-19 Галина Слична.

Сообщается, что житель Жовковского района Львовской области в возрасте 65 лет умер в Центре легочного здоровья. Ранее он был госпитализирован с двухсторонней пневмонией. Коронавирусная болезнь у него подтвердилась 9 мая. Кроме того у него был диагностирован цирроз печени.

Также на 79 году жизни скончалась жительница Стрыйского района. При этом коронавирус у нее подтвердился только сегодня. По данным медиков, женщина страдала от хронической сердечной недостаточности и болезни Паркинсона.

По последней информации, во Львовской области зафиксировано 26 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

Напомним, что недавно Кабмин запретил управлению статистики Львовской области публиковать информацию о причинах смертей во время действия карантина.

Ранее мы писали, что кинотеатры во Львовской области откроют в августе, а оперу - не раньше сентября.