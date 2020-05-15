По итогам января-марта 2020 объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину превысил $2,9 млрд в эквиваленте, что на 7% больше, чем за первый квартал 2019 года ($2,7 млрд).

К тому же, за первый квартал этого года украинцы перевели за границу почти $154 млн (в эквиваленте).

Об этом сообщает Национальный банк Украины на странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

Сообщается, что в первом квартале этого года через карточные платежные системы было направлено в Украину $505 млн (17,4%), а за границу – $106 млн (68,8%), что соответственно на 3,6% и на 41,3% больше к аналогичному периоду 2019 года. Уточняется, что средняя сума одного перевода в страну выросла на 4% – до $361, а из Украины – на 40%, до $447.

В Нацбанке отметили, что самые популярные "коридоры" переводов не изменились. Так, в Украину больше всего переводов поступило из США, Израиля, Италии, РФ и Польши, а из страны больше всего отправляли в РФ, Грузию, Азербайджан, США и Турцию.

По данным НБУ, по итогам января-марта 2020 года также вырос объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств на 36% – до 58,3 млрд грн, или до $2,3 млрд в эквиваленте к соответствующему показателю за первый квартал прошлого года.

Регулятор отметил, что 75% переводов в пределах страны обеспечивали:

NovaPay (платежная организация ООО "Пост Финанс") – 39,56%;

"Почтовый перевод" (ОАО "Укрпочта") – 23,71%;

"Финансовый мир" (ООО "Украинская платежная система") – 11,89%.

Ранее мы писали, что Нацбанк показал новую монету в 10 гривен, которую введут в оборот уже в июне.

Также мы сообщали, что в 2020 году заробитчане переведут в Украину на 2 млрд долларов меньше, чем обычно.