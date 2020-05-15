По факту нарушения санитарных норм в Дарницком доме-интернате Киева для девочек столичная полиция проводит досудебное расследование. Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по факту заболевания коронавирусной инфекцией у воспитанников и персонала.

Об этом сказано в Facebook киевской полиции.

По словам пресс-службы полиции, в Дарницкое управление поступило сообщение о том, что в доме-интернате на улице Елочной после проведения ПЦР-тестов выявлено заражение коронавирусом у воспитанников и персонала учреждения. Собранные материалы по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

На месте происшествия правоохранители обеспечивают охрану заведения и контролируют режим пропуска с соблюдением карантинных требований, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как писала "Страна", о вспышке в интернате 15 мая рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

Мы также сообщали, что в связи с этим событием в Киеве на вирус проверят все интернаты.