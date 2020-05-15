В магазинах сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" в Киеве перестали действовать карантинные ограничения. Во-первых, во всех магазинах теперь доступен полностью весь ассортимент товаров (включая стройматериалы), которые можно купить просто через кассу и безо всяких ограничений. Во-вторых, перед входом в торговые залы посетителям больше не меряют температуру. Причем народа в магазинах очень много.

Об этом сообщает корреспондент "Страны", который посетил несколько гипермаркетов в столице в пятницу, 15 мая.

Напомним, что 3 мая в "Эпицентре", которые, в отличие от других непродовольственных магазинов, продолжали торговать стройматериалами и в карантин, запретили через продавать все, кроме товаров первой необходимости (можно было купить только через сайт). А сейчас торговля возобновилась в прежнем формате.

Таким образом запрет на продажу стройматериалов через кассу продлился всего чуть больше недели.

Так, в пятницу, 15 мая, "Эпицентр" на улице Кристальная, 6 работает как и до карантина. Количество посетителей не ограничивают. На входе температурный скрининг не проводится.

Эпицентр на ул. Кристальная, 6. Фото: Страна

"Сейчас магазин работает как работал раньше, до начала карантина. Для покупки в магазине доступны все группы товаров", - рассказывает консультант.

Эпицентр на ул. Кристальная, 6. Фото: Страна

Эпицентр на ул. Кристальная, 6. Фото: Страна

По состоянию на 16:00 парковка возле "Эпицентра" на Борщаговке забита. Люди выстраиваются в очереди перед кассами. У входа стоит столик с антисептиком.

Также заполнена парковка "Эпицентра" на улице Берковецкая 6-В. Очереди на входе нет. В магазин пропускают всех, скрининг никто не делает. В самом гипермаркете в продаже через кассу доступны также все группы товаров.

Эпицентр на ул. Берковецкая, 6-В. Фото: Страна

На втором этаже закрыт только фуд-корт. Людей здесь также много, большие очереди перед кассами. "Мы вернулись к привычной торговле", - сообщает консультант отдела инструментов.

Эпицентр на ул. Берковецкая, 6-В. Фото: Страна

Из-за увеличения потока клиентов значительно увеличилось количество консультантов, которые бегают из ряда в ряд.

Эпицентр на ул. Берковецкая, 6-В. Фото: Страна

Третий "Эпицентр" корреспондент "Страны" посетил на Оболони. Чтобы найти свободное место на парковке нужно сделать несколько кругов. На входе нет очереди, все заходят без прохождения скрининга как и в прошлых двух магазинах. У входа нет даже столика с антисептиком. Кассиры работают в масках и перчатках. Перед кассами очереди. К продаже доступны все группы товаров, ряды открыты, нет привычных красных лент.

Стоит отметить, что в Киеве, в отличие от других городов Украины, власти не разрешали крупным магазинам принимать покупателей во время карантина. Мэрия столицы позволила работать только тем заведениям торговли, площадь которых не превышает 300 квадратных метров.

Напомним, что Антимонопольный комитет намерен открыть дело против торговых сетей "Эпицентр" и "Новая линия" из-за торговли стройматериалами и другими товарами не первой необходимости во время карантина.

В то же время в сети гипермаркетов заявили, что работали в соответствии с законом, а запросы из АМКУ к ним не поступали.