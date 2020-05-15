Европарламент проголосовал за выделение Украине 1,2 млрд евро финансовой помощи, которые пойдут на борьбу с эпидемией коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 15 мая, информирует "Интерфакс-Украина".

Сообщается, что 547 депутатов Европейского парламента поддержали данную инициативу Еврокомиссии. Против данного решения выступили 93 члена законодательного органа из 687 присутствующих на заседании. При этом большинство депутатов голосовали дистанционно из-за карантинных мер, введенных в Европе.

Для вступления решения в силу его должен будет утвердить Совет Европейского Союза.

Напомним, что Украина входит в десятку партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву решено выделить наибольшую сумму. Албания получит 180 млн, Босния и Герцеговина - 250 млн, Грузия - 150 млн, Иордания - 200 млн, Косово - 100 млн, Молдова - 100 млн, Черногория - 60 млн, Северная Македония - 160 млн, а Тунис - 600 млн.

Выделенные деньги поступят в течение 12 месяцев в форме займов на выгодных условиях. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Ранее мы писали, что ООН собиралась выделить Украине $58 миллионов на те же цели.