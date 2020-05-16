Ученые из Китая заразили искусственные кишечники (энтероиды) человека и летучей мыши новым коронавирусом SARS-CoV-2. Вирус начал активно размножаться в инфицированных клетках. Таким образом, он не только поражает дыхательные пути, но может вызывать и кишечную инфекцию.

Результаты исследования ученых опубликованы в журнале Nature Medicine.

Кроме изматывающего кашля, температуры и затрудненности дыхания у некоторых пациентов с Covid-19 наблюдаются признаки кишечной инфекции: тошнота, рвота и диарея. А вирусную РНК находили не только в пробах из дыхательных путей, но и в кале пациентов. Однако до сих не было доказано, что вирус инфицирует кишечник и размножается там.

Группа ученых из Китая из Гонконгского университета решила изучить, как вирус ведет себя в кишечнике людей и летучих мышей. Исследователи выделили клетки кишечника подковоносых летучих мышей и человека и из них вырастили энтероиды - искусственные тонкие кишечники. Причем для летучих мышей такую структуру вырастили впервые.

Вирусный белок нуклеокапсида (зеленый) в клетках искусственных кишечников в культуре (синий - ядра, розовый - актиновые филаменты), фото: Nature Medicine

Энтероиды заразили вирусами из мазков носоглотки и мокроты трех пациентов с Covid-19 . Его размножение в клетках оценивали по количеству вирусной РНК и иммунофлуоресцентному окрашиванию белка нуклеокапсида. Кроме того, ученые проверили, содержат ли клетки кишечника два белка, необходимых SARS-CoV-2 для входа в клетку: ангиотензинпревращающий фермент 2, АПФ2, и сериновую протеазу TMPRSS2.

SARS-CoV-2 заразил энтероиды, и в них нашли АПФ2 и TMPRSS2. Значит, вирус может инфицировать клетки кишечника и размножаться в них. Также ученые установили, что коронавирус способен повторно заражать другой кишечник.

В зараженных клетках кишечника повысилась концентрация интерферонов третьего типа и провоспалительных цитокинов - веществ, которые выделяются в ответ на вирусную инфекцию. Их наличие может объяснять кишечные симптомы у больных Covid-19 .

Наконец, ученые проанализировали кал пациентки с Covid-19 , у которой были кишечные симптомы, в том числе диарея. Генетический анализ показал наличие SARS-CoV-2 в образце. Это доказывает, что коронавирус вызвал кишечную инфекцию.

Авторы работы предполагают, что желудочно-кишечный тракт может являться дополнительным путем передачи SARS-CoV-2. Хотя до сих пор остается неясным, как вирус попадает туда и может ли передаваться фекально-оральным путем.

Ранее "Страна" сообщала, что у всех пациентов с коронавирусом, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, наблюдается аномальное свертывание крови.

Мы также писали об открытии, согласно которому новый вирус может скрываться глубоко в легких выздоровевших людей.