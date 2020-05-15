В пятницу в Киеве была выявлена вспышка коронавирусной инфекции в Дарницком доме-интернате для девушек. В связи с этим мэр столицы Виталий Кличко поручил проверить другие интернаты города на наличие Covid-19 у сотрудников и подопечных.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Замглавы КГГА Марина Хонда признала, что в Дарницком доме-интернате люди заболели несмотря на все ограничительные меры. Лабораторно подтвержден 81 случай заболевания у 53 воспитанниц и 28 работников.

"Сейчас учреждение закрыто на карантин. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция. В связи с этим мэр поручил проверить другие интернатные учреждения города, которых всего в Киеве восемь. Сейчас подозрений на заболевание в других учреждениях нет", - сказала Хонда.

По ее словам, проверка интернатов будет проводиться совместно с Главным управлением Госпродпотребслужбы в Киеве. Она начнется в субботу. Все воспитанники и персонал учреждений будут протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Сейчас в интернатных учреждениях Киева находятся 2108 человек:

в Дарницком детском доме-интернате - 80;

в Святошинском детском доме-интернате - 86;

в Киевском пансионате ветеранов труда - 230;

в Киевском психоневрологическом интернате - 184;

в Ново-Белицком психоневрологическом интернате для мужчин - 369;

в Пуща-Водицком психоневрологическом интернате - 318;

в Киевском гериатрическом пансионате - 197;

в Святошинском психоневрологическом интернате - 644.

Ранее "Страна" сообщала подробности о вспышке болезни в интернате для девочек.

Мы также приводили данные о ситуации с коронавирусом в Украине на 15 мая.