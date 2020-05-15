Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решения СНБО, согласно которым провайдеры обязаны продолжить блокировку или ограничить доступ к ряду российских интернет-ресурсов, среди которых социальные сети и сайты телеканалов.

Об этом говорится в указе главы государства и приложениях к решению Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая 2020 года.

Так, согласно решению СНБО "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", на следующие три года продолжены санкции для ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Мэйл.РУ Украина" (Киев), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакті" (Киев).

Кроме того, продлен запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов "Mail.ru" (www.mail.ru) и социально-ориентированных ресурсов "Вконтакте" (www.vk.com) и "Одноклассники" (www.ok.ru).

Вдобавок к этому на три года продолжены санкции против АО "ТВ "Центр", Закрытое акционерное общество "Росбизнесконсалтинг" (РБК), автономная некоммерческая организация "Редакция телеканала Совета Федерации", действующих в АР Крым ООО "Полуостров Крым", ООО "Вэйв".

Согласно решению СНБО, следующий год будут действовать санкции против АО "Лаборатория Касперского" (Москва) и ООО "Лаборатория Касперского Украина" (Киев), ООО "Доктор Веб" (Москва) и ООО "Центр технической поддержки "Доктор Веб" (Киев), ООО "Яндекс" (Москва) и ООО "Яндекс.Украина" (Киев).

Также в отношении АО "Первый канал" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, и добавляется пункт 7: "другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в том числе их субдоменам, в частности "1tv.ru". Подобные меры предприняты и к АО "Первый канал. Всемирная сеть".

Решением предусмотрена блокировка доступа к ресурсам, в том числе их субдоменов: "1tv.com", "Domkino.tv", "Domkino-premium.tv", "Muzl.tv", "Vremya.tv", "Telecafe.ru", "Bober-tv.ru", "Kanal-o.ru", "Роеhali.tv", "Katyusha.tv", "Karusel-tv.ru". При этом также уточняются реквизиты юрлица.

Согласно распоряжению властей против общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также к блокировке домена "Ntvplus.ru" добавляется ограничение доступа к субдомену "ntvplus.tv".

СНБО также изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "ПАНОРАМА" (ранее ЗАО "КБ "ПАНОРАМА") и продлил на 3 года запрет осуществления государственных закупок товаров, услуг, работ и использования госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.

Напомним, что в прошлом году, накануне второго тура выборов президента, Зеленский говорил о бессмысленности запрета российских сайтов.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что значит продление Зеленским антироссийских санкций в отношении социальных сетей и других веб-ресурсов.