Глава Украины Владимир Зеленский "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения возможности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)", принятый Радой на внеочередном заседании 7 мая 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 15 мая.

"Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусом", - говорится в сообщении.

Закон предполагает, что Минздрав должен регулярно обновлять алгоритм тестирования согласно рекомендациям ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Также закон предоставляет право привлекать на волонтерских началах к противодействию распространения коронавируса врачей-интернов, а также врачей-специалистов, которые еще не имеют квалификационной категории, с учетом ограничений в отношении такого привлечения.

Для повышения соцзащиты людей, которые лечатся в больницах или самоизоляции, будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в размере 50% средней зарплаты (дохода) независимо от страхового стажа.

Если на лечении или самоизоляции находятся медицинские работники, им предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Кроме того, правительство совместно с Минздравом должны разработать порядок определения учреждений здравоохранения, предназначенных для госпитализации больных коронавирусом, которые относятся к первой, второй и третьей волнам, и временных учреждений здравоохранения (специализированных госпиталей), а также очередности их заполнения.

Также должны быть разработаны инструкции по обучению медицинского и другого персонала, привлеченного к борьбе с COVID-19, о мерах, направленных на предупреждение инфицирования и порядок действий в случае пиковой нагрузки на учреждения здравоохранения, предназначенные для госпитализации больных коронавирусом.

Кабмин и Минздрав должны обнародовать на официальном сайте информацию о результатах тестирования и количестве тестов, проведенных на амбулаторном и стационарном уровне; обеспеченности учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения; количестве и квалификации привлеченного к борьбе с COVID-19 медицинского персонала; проведении закупок, получении и распределении лекарственных средств.

Закон вступит в силу со дня его опубликования. Изменения в законодательство будут действовать во время карантина и еще два месяца после его отмены.

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