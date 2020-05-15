Российский рэпер Гуф анонсировал концерты в восьми городах Украины. В ответ на это Служба Безопасности Украины (СБУ) напомнила, что ему запрещен въезд в страну до 2021 года.

Об этом рэпер написал на своей странице в Instagram.

Гуф пообещал посетить восемь городов Украины и представить треки с нового релиза и неизданный материал. Репер также анонсировал дуэтные работы вместе с московским коллективом "Тандем Foundation" и украинским рэп-исполнителем Лионом.

Также Гуф сообщил, что после карантина собирается открыть магазин в Киеве.

"Я с крутой новостью-мой бренд @lugang.ru теперь можно приобрести на территории Украины, а именно в Киеве. Сейчас магазин @og.store.ua работает онлайн, но как только закончится карантин, магазин откроется и вы сможете познакомиться с брендом, померить вещи и быть на стиле", - написал рэпер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @therealguf 13 Май 2020 в 10:50 PDT

В ответ на такое заявление рэпера СБУ на своем Telegram-канале напомнила, что въезд в Украину певцу запрещен.

"Недавно на своей Instagram-странице гражданин РФ Алексей Долматов, он же - рэпер "Гуф", анонсировал гастрольный тур по городам Украины. Долматову запрещен въезд на территорию Украины из-за выступления во временно оккупированном Крыму - до 1 марта 2021 года. Как минимум. Поэтому посетить Украину он может только во сне", - говорится в сообщении.

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