В среду в зоне Операции объединенных сил, в районе Краматорска, погибли двое бойцов 47-го отдельного отряда Сил специальных операций. Как сообщил главком ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, это были майор Сил специальных операций ВСУ Андей Суприган и сержант Дмитрий Кузьменко.

"Страна" выяснила подробности трагедии.

ЧП произошло во время учений, в ходе которых спецназовцы десантировались на воду. Погибли одни из самых опытных бойцов: 30-летний Суприган был заместителем командира 47-го отдельного отряда специального назначения. Он и сержант Кузьменко имели опыт боевых действий. Офицер ССО Андрей Суприган был дважды награжден орденом Богдана Хмельницкого 2-й и 3-й степеней за участие в специальных операциях в Луганской и Донецкой областях. Сержант Дмитрий Кузьменко ранее служил в 54-м отдельном разведывательном батальоне Главного управления разведки Минобороны Украины.

По информации источников "Страны" в аппарате Генштаба, оба бойца погибли не во время стандартных военных учений, а при детальной отработке операции, во время которой бойцы должны были десантироваться на воду с небольшой высоты из вертолетов.

Десантирование на воду - это сложнейший элемент в подготовке спецназа, он считается высшим пилотажем.

Хомчак констатировал, что за последний месяц в ВСУ стало расти количество небоевых потерь. А также пообещал, что расследованием трагедии займутся сотрудники Военной службы правопорядка.

Стоит отметить, что Силы специальных операций - единственный род войск ВСУ, который может привлекаться для действий за пределами Украины. Для этого стандарты ведения боевых действий ССО ВСУ приведены в соответствие к стандартам спецназа стран НАТО. Кроме того, ССО уже неоднократно совершали операции в глубоком тылу противника в зоне проведения ООС.

Вчера "Страна" сообщала о гибели военных.

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