Сорок посольств и консульств Украины полностью или частично - в зависимости от эпидемиологической ситуации - восстановили консульский прием граждан.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и украинского Минздрава. Для обеспечения максимально безопасных условий для посетителей и консулов посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах и ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через интернет по электронной очереди МИД (е-очередь).

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные меры, обрабатываются неотложные консульские вопросы, связанные с пандемией коронавируса и чрезвычайными происшествиями с гражданами Украины. К таким ситуациям относятся смерть, арест, потеря необходимых для неотложного возвращения в Украину документов и тому подобное.

В МИД попросили украинцев проверять уточненную информацию на страницах посольств и консульств Украины в странах пребывания.

Ранее "Страна" сообщала, что на 17 мая запланирован последний эвакуационный рейс для украинцев, которые хотят вернуться на родину из Китая.

Мы также писали, что в ЮАР из-за карантина застряли 17 украинцев, в том числе беременные женщины и тяжелобольные.