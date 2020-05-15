Дарницкий дом–интернат для девочек, где произошла вспышка коронавируса, находится на жестких карантинных ограничениях ещё с 13 марта.

Об этом в комментарии "Стране" заявил Руслан Светлый, директор департамента социальной политики Киева.

"13 мая одна из сотрудниц обратилась в больницу, чтобы пройти тест на COVID-19 и он оказался положительным. После этого мы протестировали всех сотрудников и детей, это 182 человека. Сегодня утром мы получили результаты тестирования и оказалось, что 53 воспитанницы заболели, их возраст от 7 до 35 лет. Также 26 женщин, и двое мужчин из персонала. Все находятся в интернате в отдельном крыле, их состояние удовлетворительное. Также здесь находятся врачи, которые следят за состоянием больных. Сейчас мы активно проводим тестирование в других наших учреждениях, надеемся, что там таких результатов не будет", - рассказал он.

По его словам, сейчас учреждение закрыто на вход и на выход, а дежурство будет осуществлять муниципальная охрана или сотрудники полиции. Внутри интерната работают специалисты системы здравоохранения.

Кроме того, чиновник сообщил, что все дети болеют бессимптомно и за ними наблюдают медики.

Территория интерната огорожена забором. На территории дежурит группа ГСЧС, которая проводит постоянную дезинфекцию помещений. Периметр интерната на данный момент не взят под охрану, но территория закрыта.

"Охранной территории будет заниматься Муниципальная стража, она должна скоро приехать", – заявил Руслан Светлый.

Напомним, о том, что в киевском доме-интернате для девочек обнаружили очаг коронавируса сообщил сегодня мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, в учреждении заболевание выявили у 81 человека.

Ранее сообщалось, что в Волынской области зафиксировали вспышку Covid-19 среди психбольных.