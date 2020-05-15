Открытие границ в европейских странах, предусмотренное в рамках смягчения карантина, может привести к значительному росту нелегальной миграции в ЕС.

Об этом говорится в отчете Европола, опубликованном в пятницу, 15 мая, передает Daily Mail.

"Ослабление ограничений на поездки и передвижение, вероятно, приведет к увеличению перемещения нелегальных мигрантов... поскольку они в основном не могли совершать передвижения во время карантина", - сказали в европейском полицейском управлении.

По данным правоохранителей, длительная нестабильность в некоторых африканских экономиках может спровоцировать еще одну волну нерегулярной миграции в ЕС в среднесрочной перспективе.

Как отметили в Европоле, поскольку за последние два месяца воздушные перевозки практически прекратились, а пограничный контроль был ужесточен, контрабандисты также изменили способы доставки нелегальных мигрантов на континент.

"Небольшие лодки все чаще используются для пересечения границ через реки и пролив Ла-Манш. Мигрантов также прячут в трансграничных грузовых транспортных средствах и грузовых поездах", - добавили в полицейской службе.

Также в Европоле обвинили Турцию в том, что раньше в этом году она помогала большим группам нелегалов пересекать границу с Грецией. Так, в 2020 году Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов из-за неспособности справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к границе с Грецией.

Напомним, что что страны ЕС пообещали приготовиться ко второй волне коронавируса, которая может спровоцировать новое закрытие границ для мигрантов на континенте.