Синоптик Наталья Диденко рассказала, какой будет погода в субботу, 16 мая. В Киеве ближайшей ночью ожидается дождь, а вот по Украине погода будет теплой и почти без осадков.

Об этом написала Диденко на своей странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

Синоптик сообщает, что ближайшей ночью в Украине дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре Украины, а на Юге и Востоке страны будет сухая погода. Днем в субботу на западной части Украины осадки не ожидаются.

"Эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области (Карта 2). На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли", - добавила Диденко.

Так, температура воздуха ночью в субботу ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4...+8 градусов. На юге +8...+13. Завтра днем ​​температура будет держаться в пределах +14...+19 градусов, на юге +17...+22. Свежее будет на Востоке, там прогнозируются дожди +11...+14 градусов.

В столице ближайшей ночью ожидается дождь, а вот днем существенных осадков не прогнозируют. Температура прогреется ночью до +6...+8 градусов, днем ​​около +16. Ветер подует из запада.

"Погода, как видите, на все вкусы. Хорошо гулять, хорошо работать - только не забудьте зонты, темные очки, резиновые перчатки для пересадки цветочков, купите парочку петуний, подстригите свои кудри, изучите историю вашей улицы. Словом, здоровых, спокойных, интересных выходных", - подытожила народный синоптик.

Напомним, синоптик сообщала, что 15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях. Но в других регионах будет дождь.

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