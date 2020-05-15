Основатель компании Amazon Джефф Безос может стать первым в истории долларовым триллионером. Аналитики считают, что его состояние достигнет триллиона долларов уже через шесть лет, когда ему будет 62 года.

Об этом свидетельствует рейтинг компании Comparisun.

По информации Forbes, Безос сегодня имеет почти 144 миллиарда долларов. С учетом того, что каждый гол на протяжении последний пяти лет его капитал увеличивается примерно на 34%, он может заработать свой первый триллион долларов уже через шесть лет.

Как считают аналитики, достигнуть этой цели предпринимателю не помешает даже пандемия коронавируса. Особых проблем ему не доставит и развод с писательницей Маккензи Безос (MacKenzie Bezos), который стоил ему 39 миллиардов долларов.

Вторым триллионером в мире может стать основатель холдинга Evergrande Ху Цзяинь (Xu Jiayin). По прогнозам аналитиков, он заработает триллион долларов в 2027 году, когда ему будет 68 лет. Третьим свой триллион может заработать основатель Aliexpress и Taobao Джек Ма (Jack Ma). Ему потребуется больше времени и рекордную для себя сумму он накопит только к 2030 году в возрасте 65 лет.

При этом аналитики отмечают, что особого внимания заслуживает основатель Facebook Марк Цукерберг, который расположился на 7 месте в рейтинге. Он сможет заработать свой триллион в 2036 году, когда ему будет 51 год. Так, он станет самым молодым триллионером на планете.

Прогнозы аналитиков основаны на данных о росте финансового состояния 25 лидеров списка Forbes. В будущем триллионерами могут стать бывший генеральный директор Microsoft Стив Балмер (Steve Ballmer) и основатели Google Ларри Пейдж (Larry Page) и Сергей Брин (Sergey Brin).

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Джефф Безос заработал 24 миллиарда долларов.

Также мы писали, что основатель Amazon Безос всего за 15 минут стал богаче на 13 миллиардов.