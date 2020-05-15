Соединенные Штаты начали поставки нефти в Беларусь, о которых договорились в феврале президент республики Александр Лукашенко и американский госсекретарь Майкл Помпео.

Об этом в пятницу, 15 мая, информирует пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси.

"С удовлетворением подтверждаю начало поставок нефти из США в Беларусь. Это стало возможным по итогам договоренностей, достигнутых в ходе визита в Республику Беларусь 1 февраля 2020 года Государственного секретаря США Майкла Помпео и встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко", - говорится в сообщении.

По словам главы МИД Беларуси Владимир Макей, республика стремится диверсифицировать источники снабжения страны нефтью.

"Рассматриваем сотрудничество с США в нефтяной сфере как существенный элемент энергетической безопасности государства, как важную часть развиваемого сторонами и имеющего значительный потенциал торгового и инвестиционного взаимодействия, а также как фактор обеспечения суверенитета нашей страны в экономической области", - отметил дипломат.

Напомним, что о возможных поставках американской нефти в Беларусь Лукашенко впервые рассказал в декабре прошлого года.

Ранее мы писали, что в феврале глава Беларуси грозился отобрать у России нефть прямо из транзитной магистральной трубы "Дружба", если РФ не поставит утвержденный балансом объем ресурса.