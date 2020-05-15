Ситуация с безопасностью, которая сложилась на территории Донбасса вызывает обеспокоенность в ОБСЕ.

Об этом сообщила спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау в заявлении по итогам заседания ТКГ 14 мая, передает "Интерфакс-Украина".

"За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества", - говорится в заявлении.

Кроме того, Грау отметила, что такое развитие событий абсолютно недопустимо. "Я настоятельно призываю подписантов Минских соглашений после решений саммита "Нормандской четверки" в Париже приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня", - сказала она.

По словам спецпредставителя, также недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ, которая, в соответствии с ее мандатом, охватывает всю территорию Украины, в том числе с целью мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня.

Во время обсуждения в рабочей подгруппе по безопасности координатор призвала стороны быть максимально сдержанными, чтобы стабилизировать ситуацию в зоне конфликта.

Также в подгруппе обсудили вопросы, которые касаются определения дополнительных участков разведения сил и техники, а также разработки и реализации обновленного плана разминирования.

Политическая подгруппа рассмотрела аспекты, связанные с "особым статусом некоторых районов Донецкой и Луганской областей Украины, и реализацией "формулы Штайнмайера", как предусмотрено Минскими соглашениями".

Рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам обсудила вопросы подготовки следующего взаимного освобождения удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, а также вопросы одновременного открытия дополнительных контрольно-пропускных пунктов (КПВВ) на линии соприкосновения. Экономическая рабочая подгруппа рассмотрела насущные вопросы водоснабжения через линию соприкосновения.

Отметим, что 8 мая подобное заявление прозвучало от представителей ООН. В нем уточнялось, что все случаи смертей и ранений гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Киеву территории.

Напомним, ранее "Стране" стало известно, что Украина вычеркнула из минских документов пункт о недопущении диверсий и наступления на Донбассе.

Также мы писали, что у Зеленского еще раз заявили о нежелании включать в Конституцию особый статус Донбасса.