В Харькове ректора университета задержали на взятке в 300 тысяч гривен. Ему грозит срок в 10 лет
В Харькове полицейские задержали ректора одного из университетов за вымогательство и получение взятки в размере 300 000 гривен. Ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений вуза.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, в пятницу, 15 мая.
"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение неправомерной выгоды от частного предпринимателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ректор и проректор одного из городских университетов (название вуза в полиции не говорят) требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Деньги нужно было положить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.
Сообщается, что в помещении вуза 15 мая провели обыск и установили, что квитанцию о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.
Так, ректор и проректор задержаны. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ задержали из-за взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова, после чего он опроверг свое задержание. Грибанов собрал брифинг и заявил, что взятку не брал и его никто не задерживал.