В Харькове полицейские задержали ректора одного из университетов за вымогательство и получение взятки в размере 300 000 гривен. Ректор и проректор требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений вуза.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, в пятницу, 15 мая.

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и оперативного сопровождения Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины задержали ректора и одного из проректоров харьковского университета за получение неправомерной выгоды от частного предпринимателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ректор и проректор одного из городских университетов (название вуза в полиции не говорят) требовали деньги за предоставление согласия на аренду помещений университета. Деньги нужно было положить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

Сообщается, что в помещении вуза 15 мая провели обыск и установили, что квитанцию ​​о перечислении денежных средств на счет благотворительного фонда от частного предпринимателя получил лично ректор.

Так, ректор и проректор задержаны. Им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что сотрудники СБУ задержали из-за взятке главу Одесской таможни Михаила Грибанова, после чего он опроверг свое задержание. Грибанов собрал брифинг и заявил, что взятку не брал и его никто не задерживал.