В Украине в мае 2020 года произошла индексация песий. При этом сумма прибавки рассчитывалась для всех индивидуально. В Киеве она, к примеру, составила около 320 гривен. Впрочем, у двух категорий пенсионеров размер пенсии не изменился.

Об этом в эфире "Суспільного" 13 мая сообщила замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко, видео обнародовано в YouTube.

По ее словам, после перерасчета пенсионеры должны были получить прибавку не менее 100 гривен, а точная ее сумма зависит от коэффициентов зарплаты и стажа. При этом при повышении на 11% не учитывались определенные повышения и доплаты.

"Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. Итак, у тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в прошлом году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен", - сказала Бойко.

Кроме того, не индексировались пенсии, выдаваемые по спецзаконам. Но сейчас проводится их оценка в соответствии с законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", поэтому пенсионеры, попадающие под эту категорию, должны получить повышение до 25 мая.

При этом индексация пенсий происходит только раз в году, поэтому до конца 2020-го они больше проводиться не будут.

Бойко об индексации пенсий - с 02:19:00

Напомним, "Страна" подробно писала о том, кому и когда в этом году увеличат пенсии.