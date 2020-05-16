В распоряжении "Страны" оказалась аналитическая справка, подготовленная для генпрокурора Ирины Венедиктовой главой патронатной службы Офиса Генпрокурора относительно кадровой ситуации в ведомстве.

Согласно справке, если выполнить требование действующего закона и уволить всех прокуроров в областях, которые не прошли этапы аттестации времен Рябошапки, то почти во всех регионах страны кадровый состав сократится минимум на треть. Более того, в некоторых областях на отдельных важных направлениях вообще будет некому работать. Например, в Одесской области остался полностью обескровленным важный отдел по надзору за органами, которые расследуют преступления против жизни и здоровья.

Патронатная служба предлагает Венедиктовой срочно инициировать изменения в порядок проведения аттестации и поднять перед Верховной Радой вопрос о внесении изменений в законодательство о прокуратуре. Иначе работать в прокуратуре будет действительно некому.

По инсайдерским данным "Страны", сейчас кадровый голод в Офиса Генпрокурора пытаются удовлетворить временными полумерами, такими как откамандирование в Киев прокуроров из областей в статусе и.о. Однако если учесть, что после аттестации области также остались кадрово-обескровленными, то вскоре на важные судебные процессы, где поддерживали обвинение прокуроры Офиса Генпрокурора, действительно ходить будет некому.

Кроме того, есть огромная проблема с исками от уволенных по аттестации прокуроров.

В записке приводятся расчеты, что только по одному иску, который ведомство проиграло бывшему секретарю Квалификационной комиссии прокуроров Сергею Подкопаеву, необходимо выплатить около 670 тысяч гривен за вынужденный прогул и восстановить его в должности.

В производстве судов сейчас находится 586 исков бывших сотрудников прокуратуры, уволенных по результатам аттестации времен бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как отмечает в прокурорской группе в Facebook бывший сотрудник Генпрокуратуры Владимир Скородинский, если все 586 исков будут удовлетворены судом, то Офис Генпрокурора должен будет выплатить по ним около 392,6 млн гривен (исходя из среднего рамера компенсации в 670 тысяч грн).

"Стоимость французской недвижимости не покроет причиненный ущерб", - намекнул Скородинский на виновника этой ситуации - Руслана Рябошапку, который сейчас проживает во Франции.

Другой сотрудник одной из областных прокуратур пишет, что на местах ситуация плачевная: "Работа парализована... У нас из местной в областную прокуратуру забрали половину прокуроров и оставили руководителя, заместителя и 3 прокурора (в самой местной), еще 2 заместителя и 2 прокурора местной дислоцируются в отделах, которых вообще-то семь".

"Страна" приводит сканы записки главе Офиса Генпрокурора Ирине Венедиктовой.

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Записка Ирине Венедиктовой. Скан: Страна

Напомним, что сегодня глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова рассказала о том, что было сделано за два месяца ее работы.

Ранее мы писали, что экс-генпрокурор Руслан Рябошапка прямым текстом обвинил Венедиктову в интригах и лжи.