Подозрение, которое СБУ объявила Ивану Кузнецову, убитому в Одессе радикалом Сергеем Стерненко, его семья и адвокаты не получали, а следователь СБУ скрывается от представителей защиты.

Об этом сообщил юрист Андрей Портнов в своем Телеграм-канале.

"Друзья, учитывая, что вдову убитого в Одессе Ивана Кузнецова представляют наши адвокаты, информирую, что никакого подозрения семье или адвокатам не направлялось, а следователь СБУ скрывается от представителей защиты и не отвечает на все виды связи. Обещаем провести эту неадекватную историю через публичный судебный процесс, вывернуть весь этот маразм наизнанку и закрепить в рамках этого судебного ответвления новые юридические факты", - написал Портнов.

По словам юриста, рано или поздно Стерненко сядет по обвинению в умышленном убийстве.

"Очевидно, что наши адвокаты наденут на тупую голову следователя, прокурора и всех, кто их на это надоумил историю с подозрениями потерпевшим в деле об умышленном убийстве Ивана Кузнецова одесским подонком и убийцей Стерненко. Экспертизы отменить нельзя, а власть поменять можно. Рано или поздно (Стерненко - Ред.) сядет по обвинению в умышленном убийстве", - пишет юрист.

Напомним, сегодня сообщалось, что СБУ "вручила" подозрение за нападение на Стерненко человеку, которого он убил.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, объявят ли подозрение в убийстве Сергею Стерненко.