Конституционный суд Украины (КСУ) получил еще одну жалобу на закон о рынке земли от 53 нардепов. Это уже вторая группа депутатов, которые хотят обжаловать закон о рынке земли.

Об этом сообщила пресс-служба суда в пятницу, 15 мая.

Сообщается, что жалобу на закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" подписали депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и прочие).

Кроме того, там есть ряд других нардепов - в частности, внефракционных и "слуг народа".

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о продаже земли, который президент Владимир Зеленский подписал 28 апреля.

Так, законом предусмотрено, что с 1 июля 2021 право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 гектаров могут приобретать исключительно граждане Украины.

С 1 января 2024 такую ​​возможность получат также юридические лица, владельцами которых являются украинцы.