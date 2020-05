Супруга президента Украины Елена Зеленская приняла участие в проекте "Привычка быть осознанным", в его рамках она передала в аренду платье украинского дизайнера Дафны Мэй, в котором она впервые как первая леди встречала в Украине жену премьера Израиля Сару Нетаньяху.

Также Зеленская рассказала, что старается приобретать в основном базовые предметы гардероба, а из всех модных тенденций ей больше всего нравится тренд сочетать спортивную обувь с платьями.

Об этом первая леди рассказала в интервью Elle в рамках спецпроекта "Oh My Look!".

Кроме того, Зеленская рассказала, как повлиял на ее жизнь карантин, введенный в Украине в связи с коронавирусом. По словам супруги президента, ее жизнь изменилась не с переходом страны на самоизоляцию, а когда Владимир Зеленский стал президентом.

"Честно говоря, моя жизнь мало изменилась с приходом в нее карантина. Или даже так: мой личный карантин начался гораздо раньше - почти год назад. Когда, по понятным причинам, правила повседневной жизни кардинально изменились. Я больше не могу совершать спонтанные поездки, просто так пойти в ресторан или на концерт. Все эти действия связаны с большим количеством ограничений и неудобств для меня и окружающих. Поэтому, чаще всего, я от них отказываюсь", - рассказала Зеленская.

Впрочем, по словам Елены Зеленской, во время карантина почти вся ее рабочая деятельность перешла в онлайн, но зато она может всегда видеть детей, которые всегда дома. Первая леди выразила надежду, что из карантина все украинцы выйдут, теплее относясь друг к другу, потому что "после разлуки отношения обновляются".

Также Зеленская сообщила, что идея ответственного потребления ей близка, хотя она и не достигла абсолютных успехов в уменьшении используемых вещей.

"Всегда завидовала людям (это, в основном, мужчины), которые могут улететь в командировку в другой город, взяв с собой только паспорт и телефон. Каждый раз, собираясь в поездку, недоумеваю, как много вещей мне якобы необходимо. А возвращаясь — насколько мало пригодилось. Работаю над собой", - сказала Зеленская.

По ее словам, в выборе одежды главными критериями для нее всегда были удобство и практичность. Поэтому Зеленская предпочитает покупать базовые предметы гардероба, без которых не обойтись.

"Что я готова надевать всегда - так это кроссовки. Постоянно. Если сохранится мода на комбинирование платьев со спортивной обувью, я буду счастлива", - сообщила Елена Зеленская.

Также она заявила, что сама пользовалась сервисами аренды: брала одежду для особенных событий. Такую же возможность она пытается использовать и сегодня, когда она не всегда может повторять одни и те же образы. Кроме того, по словам первой леди, ей нравится японский подход к красоте, в рамках которого ценится несовершенство.

Впрочем, Зеленская призналась, что ей не всегда удается отпустить ситуацию и не переживать по поводу синяков под глазами или неудачной прически, особенно когда ее внимательно рассматривают.

Суть проекта "Привычка быть осознанным" в том, что известные украинки передают сервису аренды одежды Oh My Look! свои наряды, чтобы они смогли обрести новую жизнь. Взять их можно будет сразу же после завершения карантина.

"Я хотела передать для проекта не просто красивую вещь, а вещь с историей, с положительными эмоциями. В этом платье я впервые как Первая леди встречала в Украине супругу премьер-министра Израиля Сару Нетаньяху. Особенно приятно то, что это работа молодого украинского дизайнера - Дафны Мэй. Мне кажется, это платье может подойти для любого повода, когда есть настроение надеть что-то светлое, дающее ощущение радости и легкости", - рассказала Зеленская.

Платье, которое передала в аренду Зеленская. Фото: elle.ua

