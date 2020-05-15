В Киеве жилые комплексы "Патриотика" и "Статус Град" должны 2,5 млн грн за потребление электроэнергии, из-за чего жителям могут отключить свет.

Об этом говорится на сайте Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева.

"Жилые здания, принадлежащие к жилым комплексам "Патриотика" (улица Софии Русовой, 7, 7-Г, 5-Б, 3-В, 3, Бориса Гмыри, 14-А, 16-А) и "Статус Град" (улица Завальная, 10-Б, 10-В, 10-Г), имеют значительную задолженность за потребленную электроэнергию. Для стабильного дальнейшего энергоснабжения указанных домов необходимо обеспечить оплату долга и регулярность расчетов", - говорится в сообщении.

По данным компании-электропоставщика Yasno, строительная компания ООО "Будеволюция" за два месяца накопила долг за электроэнергию почти 2,5 миллиона гривен.

В связи с этим власти города призвали руководителей компаний, осуществляющих обслуживание указанных домов, оплаты долг и предоставить инвесторам исчерпывающую информацию о состоянии расчетов.

Как отметил Пантелеев, люди, которые вложили средства в это жилье, стали, по сути, заложниками ситуации, поскольку указанные жилые комплексы считаются объектами незавершенного строительства. Для полноценного и безопасного функционирования ЖК необходимо выполнить технические условия, чтобы переключить здания на постоянную схему электроснабжения. Это должен сделать застройщик, или инвесторы, если застройщик отказывается это сделать.

Кроме того, замглавы КГГА отметил, что "делать это за счет средств налогоплательщиков, то есть за счет городского или государственного бюджета, – незаконно".

Он также добавил, что город готов оказать необходимую правовую, техническую или консультационную помощь для разрешения кризиса.

Напомним, Украина в карантинном апреле сократила потребление электроэнергии на 11%.

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