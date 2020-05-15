В промышленном районе Венеции после взрыва на химическом заводе начался пожар. Пострадали по меньшей мере два человека.

Об этом в пятницу, 15 мая, сообщает муниципалитет города.

Власти призвали жителей ближайших районов Венеции запереть окна и не покидать свои дома, чтобы избежать отравления токсичными выбросами. По данным полиции, инцидент произошел на предприятии, которое расположено в нескольких километрах от исторического центра города.

Взрыв на химзаводе в Венеции. Видео: YouTube/ RT

Сообщается, что пожар удалось локализовать около 13:00 по Киеву. Как отмечает итальянская газета La repubblica, рабочие этого химзавода протестовали против несоблюдения руководством мер безопасности при производстве краски, раствортелей и отбеливателей.

Взрыв на химзаводе в Венеции. Видео: YouTube/ La Repubblica

Скриншот: Муниципалитет Венеции в Твиттер

Напомним, что промышленные предприятия Италии вышли из коронавирусного карантина 4 мая.

Ранее мы писали, что в начале года взрыв на химическом заводе произошел и в Испании. В результате происшествия пострадали 8 человек.