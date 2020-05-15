У четверых журналистов, сотрудников филиала Общественного вещания в Ровно, нашли коронавирус, еще несколько их коллег ждут результатов тестирования.

Об этом написал глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

Томиленко сообщил, что одна из заразившихся Covid-19 - его коллега, которая вступила в НСЖУ еще шесть лет назад и работает на радио.

"Позвонил Ей (имя не называю из этических соображений), чтобы поддержать. Находится дома, без госпитализации. На самоизоляции. Соседи знают о болезни, но "дверь не жгут", - написал Томиленко.

По его словам, журналистка лечится за свой счет и переживает за голос. "Ведь для работы на радио - это безусловный рабочий "инструмент"!" - добавил глава НСЖУ.

Также он обратился к коллегам с просьбой поддерживать друг друга.

"Коллеги, берегите себя!!! А руководители СМИ - безотлагательно поддерживайте своих сотрудников, которых затрагивает коронавирус. И словом, и делом. Это - очень важно! А Союз своих поддерживает!, - подытожил Томиленко.

Напомним, за сутки количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 17 330 человек. За сутки выявлено 483 новых заболевших.

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