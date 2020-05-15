В пгт Олыка Волынской области все новые случаи коронавируса за сутки были зафиксированы на территории психбольницы. Covid-19 там подтвердился у 16 человек.

Об этом во время брифинга в пятницу, 15 мая, рассказала главный государственный санитарный врач региона Наталья Янко.

По ее словам, в пределах психбольницы коронавирус выявлен у 14 пациентов и 2 медиков.

Также Янко заявила, что вспышка Covid-19 обнаружена в городе Ковеле. Там за сутки коронавирус подтвердился у 21 человека за сутки. Еще 1 зараженный проживает в Ковельском районе.

"Ситуация (в Волынской области) является неустойчивой и без тенденции на снижение заболеваемости", - отметила медик.

Слова Янко о вспышке коронавируса в психбольнице - с 12:38

Напомним, что всего в Волынской области зафиксировано 582 случая коронавирусной болезни, из них 47 - за последние сутки. По всей стране вирусом заразились уже 17 330 человек.

Как сообщала "Страна", очаг Covid-19 был обнаружен сегодня в киевском доме-интернате для девочек. Там коронавирус подтвердили у 81 человека.