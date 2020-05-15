Министр культуры Австрии Ульрике Луначек, критиковавшая современную литературу и концерты Боба Дилана, 15 мая подала в отставку на фоне критики со стороны общественности. Таким образом она стала первым высокопоставленным политиком, покинувшим правительство канцлера Себастьяна Курца.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Луначек столкнулась с критикой со стороны общественности и местных деятелей культуры, когда заявила, что не очень хорошо понимает нужды культурных деятелей во время кризиса с коронавирусом. Также общественность взволновали ее заявления, когда она говорила, что не понимает, за какие заслуги австрийский писатель Петер Хандке получил Нобелевскую премию по литературе, а также называла концерты Боба Дилана скучными.

Луначек - член партии зеленых, входящей в правительственную коалицию.

Как сообщала "Страна", Австрия первой в Европе начала снимать ограничения по карантину.

Ранее австрийский президент поздравил президента Зеленского с принятием "антиколомойского" закона.