Власти Италии после двухмесячного коронавирусного карантина с 3 июня могут разрешить свободное передвижение по всей стране.

Об со ссылкой на правительственный документ сообщает итальянское издание Corriere Della Sera, в пятницу, 15 мая.

Отмечается, что ездить можно будет без ограничений или красных зон, установленных губернаторами по согласованию с правительством. Итальянцы смогут путешествовать по всей стране. Самостоятельная сертификация больше не будет необходима.

К тому же, в проекте также сказано, что с 18 мая будут разрешены все поездки в пределах отдельных регионов Италии.

В документе говорится, что в Италии были введены жесткие ограничения в марте для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Благодаря этим мерам, смертность в настоящее время снижается.

Также сообщается, что с понедельника, 18 мая, в Италии откроются магазины. Их работа будет разрешена только при соблюдении требований безопасности, за которыми будут следить надзорные органы. Местным властям, в частности мэрам городов, разрешат вводить ограничения заново, если граждане не будут соблюдать социальное дистанцирование.

Вчера, 14 мая, мы сообщали, что в Италии легализировали четверть миллиона заробитчан-нелегалов. Новые правила позволят им получить вид на жительство на полгода.

Также мы писали, что в рамках смягчения карантина, в Италии раньше срока откроют бары, рестораны, парикмахерские и салоны красоты. Заведения откроются уже с 18 мая, а не первого июня, как планировалось ранее.