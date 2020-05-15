За первые три месяца 2020 года реальный ВВП Украины упал на 1,5% по сравнению с анологичным периодом 2019 года.

Об этом в пятницу, 15 мая, информирует пресс-служба Государственной службы статистики Украины

"ВВП в I квартале 2020 по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 0,8%, а по сравнению с I кварталом 2019 уменьшился на 1,5%", - сообщили в Госстате.

В то же время, согласно рассчетам министерства экономики, падение ВВП в I квартале составило 1,2 процентных пункта.

По данным экспертов инвесткомпании Concorde Capital, этот показатель будет снижаться на 2,5% каждый месяц, который Украина проводит в условиях карантинных ограничений.

Напомним, что в апреле этого года Международный валютный фонд заявил об остановке мировой экономики из-за пандемии коронавируса.