Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский сообщил "Страны" о готовности баллотироваться в мэры Днепра на ближайших местных выборах после внутрипартийных праймериз.

"Если состоятся праймериз, я буду в них участвовать. Праймериз определят самого сильного организатора по мнению партии", - сообщил Бужанский о возможном баллотировании на пост мэра Днепра.

При этом на вопрос о возможном самостоятельном участии в мэрской кампании он предложил все же дождаться праймериз.

Напомним, очередные местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года.

Ранее "Страна" писала, что народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева. Однако команда Владимира Зеленского пока не назвала кандидата на выборы мэра Киева. Здесь обещали выдвинуть неожиданного кандидата в мэры Киева - и это будет не Николай Тищенко и не Александр Ткаченко.

Также стало известно, что спикер украинского парламента Дмитрий Разумков не собирается баллотироваться на должность мэра Киева.

"Спасибо, не надо. Я лучше буду заниматься тем, чем я занимаюсь. Надеюсь, я соответствую тем критериям, которые должны быть у главы Верховной Рады Украины", - ответил Разумков на вопрос о возможном выдвижении на пост мэра столицы.