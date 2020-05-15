В Киеве обнаружили новый очаг заболевания коронавирусом - в Дарницком доме-интернате для девочек. Его закрыли на карантин.

Об этом в ходе экстренного онлайн-брифинга 15 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"В столице выявили новый очаг заболевания коронавирусом. В Дарницком доме-интернате для девочек сегодня подтвердили заболевание у 81 человека. Там сначала выявили больную женщину-воспитателя, после этого ПЦР-тесты сделали всем воспитанникам и персоналу учреждения", - сказал Кличко.

По его словам, всего в учреждении протестировали 182 человека. Оказалось, что заболели 53 воспитанницы возрастом от 7 до 35 лет и 26 женщин, а также двое мужчин из персонала. Госпитализированы трое пациентов из числа персонала. Инфицированные воспитанницы в удовлетворительном состоянии получают медпомощь в интернате.

По словам мэра Киева, выяснилось, что вирус занесла женщина, младшая сестра кого-то из дома-интерната - воспитанницы или воспитательницы он не уточнил. Кличко сообщил, что Дарницкий дом-интернат закрыли на карантин, его дезинфицируют, на въезде дежурят спасатели и полиция.

Также Кличко заявил, что после инцидента тесты на короанвирус проведут и в других подобных заведениях столицы: Святошинском доме-интернате для мальчиков, двух городских учреждениях для людей пожилого возраста, четырех специализированных учреждениях для мужчин и женщин.

Напомним, что в на утро 15 мая в Киеве зафиксировали уже 2 068 случаев коронавируса. При этом за минувшие сутки обнаружили 56 новый пациентов с Covid, днем ранее это было 52 человека, а два дня назад - всего 30.

Также мы писали, что Кличко грозит вернуть в Киеве все карантинные ограничения на следующей неделе, если ситуация с коронавирусом в столице ухудшится.