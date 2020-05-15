Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о том, что было сделано за два месяца ее работы в Офисе генпрокурора.

Соответствующее видеообращение опубликовано на канале ОГП в YouTube в пятницу, 15 мая.

Как сообщила генпрокурор, за этот срок было сделано следующее:

продолжена реформа прокуратуры и в содействии с международными партнерами определены ее дальнейшие шаги

взято на личный контроль состояние досудебного расследования и процессуального руководства почти в трех десятках актуальных уголовных делах, которые находятся под особым вниманием общества

прошли встречи с руководителями всех правоохранительных органов, на которых обговорены конкретные меры, направленные на борьбу с преступностью

завершено слушание региональных прокуратур о результатах работы в первом квартале года. Руководители прокуратур получили задание усилить координационную работу и повысить эффективность на приоритетных направлениях.

Кроме того, Венедиктова сообщила, что внимание было акцентировано на борьбу с незаконным оборотом наркотиков, преступления против жизни и здоровья и против имущества. Поставлены сроки контроля.

Также, по ее словам, в два раза активизировалась деятельность правоохранителей по выявлению преступлений против окружающей среду. Также был продолжен улучшенных мониторинг организованных форм преступности. В результате правоохранительные органы всего за 2 месяца разоблачили 72 организованные группы. В суд направили 79 уголовных производств в отношении 270 лиц, которыми совершено 625 преступления.

Также генпрокурор сообщила, что в суд направили производство касательно 453 коррупционеров. "При принципиальной позиции прокуроров осужден 114 человек", - заявила она.

Генпрокурор сказала о "реальном противодействии преступности в таможенной и налоговой сферах".

"Судами взыскано средств и возвращено имущества в пользу государства по искам прокуроров на более 1,5 миллиарда гривен. Реально выполнено судебных решений, вынесенных по искам прокуроров, на 273 млн.

Возвращено и предупреждено предоставление более 1000 гектаров земли", - заявила вона.

В Украине за два месяца было обнаружено свыше 200 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью.

"Раскрыто 206 уголовных правонарушений, совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 609 кг наркотических средств", - сказала Венедиктова.

Она напомнила, что была ликвидирована мощная нарколаборатория в Чернигове, где преступники изготавливали до 25 кг психотропных веществ еженедельно. Общий вес изъятых наркотиков составляет свыше 2 тонн, стоимостью около 110 млн гривен.

"Всем соучастникам сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 750 тыс. гривен до более 1 млн гривен каждому", - рассказала Венедиктова.

По ее слова, в целом можно констатировать повышение эффективности разоблачения уголовных правонарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Стоит отметить, что в то же время Венедиктова не рассказала о резонансных расследованиях - таких, как Укроборонпром, дела против Порошенко и расследование дела Стерненко.

Напомним, Ирину Венедиктову назначила на должность генерального прокурора Верховная Рада 17 марта. Ее кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. До этого была и.о. директора ГБР и народным депутатом от "Слуга народа". Шла третьей в списке от СН.