Мэр Киева Виталий Кличко проведет экстренный брифинг, в связи с новой вспышкой коронавируса в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации на странице в Facebook, в пятницу, 15 мая.

"Сегодня, 15 мая, в 15:30 состоится срочный онлайн пресс-брифинг Киевского городского председателя Виталия Кличко о новом очаге заболевания коронавирус в столице", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 15 мая в Киеве зафиксировали уже 2 068 случаев коронавируса. За сутки в столице Covid-19 выявили у 56 пациентов.

Также мы сообщали, что в Киеве за сутки десять детей заразились коронавирусом, среди них - месячный ребенок.

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