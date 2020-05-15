Иск бывших и нынешних модераторов Facebook, у которых возникли проблемы с психическим здоровьем во время работы, не будет доведен до суда. Компания выплатит им в общей сумме 52 миллиона долларов.

Об этом 12 мая сообщило издание The Verge.

В результате каждый модератор соцсети получит минимум 1 000, а в случае если ему поставят диагноз посттравматического стрессового расстройства или связанным с ним состояний, то он получит право на дополнительную компенсацию. Всего средство выплатят 11 250 модераторам.

Иск против Facebook в сентябре 2018 подала бывший модератор Facebook Селена Скола. Она заявила, что после 9 месяцев работы с шокирующим контентом у нее появилось посттравматическое стрессовое расстройство. К иску присоединились и другие модераторы, которые обвинили компанию в том, что она не смогла обеспечить сотрудникам безопасность на рабочем месте.

Скола была частью волны модераторов, нанятых после президентских выборов в США 2016 года, когда Facebook подвергся критике за неспособность удалить вредоносный контент с платформы. Компания наняла несколько крупных консалтинговых фирм, в том числе Accenture, Cognizant, Genpact и ProUnlimited, чтобы привлечь тысячи подрядчиков в Соединенных Штатах для выполнения этой работы.

Теперь в Facebook решили в будущем тщательнее подбирать претендентов на вакансии модераторов, организовывать для них встречи с психологами и формировать группы поддержки.

Напомним, "Страна" также писала о том, почему Facebook уволил модераторов и начал массово удалять посты пользователей.