Кабмин запретил управлению статистики Львовской области публиковать информацию о причинах смертей во время действия карантина. В управлении статистики Львовской области сообщили, что данные с января по март смогут подготовить только по окончании карантина, получив их из отдела госрегистрации актов гражданского состояния Западного межрегионального управления Минюста административных данных.

Об этом говорится в ответе Главного управления статистики во Львовской области на запрос Вариантов.

Также в управлении пояснили, что своим постановлением Кабмин и своим письмом Министерство юстиции запретили органам государственной статистики получать доступ к документам, на основании которых они и создают статистические подборки, на время действия карантина.

"Во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 11.03.2020 №211" О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215) и в соответствии к письмом Министерства юстиции от 06.05.2020 №20554/6991-26-20/19.4.2. лекарственные свидетельства (фельдшерские справки) о смерти, лекарственные свидетельства о перинатальной смерти и копии решений суда об установлении факта смерти, которые являются первичными документами для разработки государственного статистического наблюдения "Естественное движение населения" в части распределения случаев смерти по причинам смерти, начиная с документов по март, органы государственной статистики смогут получить после окончания карантина", - говорится в ответе управления статистики.

Как сообщала "Страна", с 15 мая во Львовской области разрешили открыть вещевые рынки и снимать кино.

Кинотеатры во Львовской области откроют в августе, а оперу - не раньше сентября.