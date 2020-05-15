Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, против которого ГБР открыло сразу несколько уголовных дел, сообщил о готовности уйти в отставку.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Буквы".

"Отправят, так отправят (в отставку – Ред.). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков", – пошутил он.

По словам Криклия, он не слышал о том, чтобы у президента Владимира Зеленского были претензии к его работе.

Напомним, Криклий является фигурантом нескольких громких скандалов, в том числе коррупционных. Генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский обвинил министра в том, что он подыгрывает тем компаниям, которые вывели флот в офшорную юрисдикцию.

Кроме того, министр Криклий также попал в поле зрения ГБР, которое начало досудебное расследование схем министра в истории с сертификацией газобаллонного оборудования. Против Криклия открыто уголовное дело по ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением).

Также в СМИ сообщали, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель стоят во главе группировки, которая занимается коррупционными схемами в транспортной отрасли.

Ранее "Страна" рассказывала, как министр Криклий и радикалы С14 искали "цыганские банды" на вокзале Киева.

Также мы писали, что глава Мининфраструктуры Криклий вслед за другими министрами заявил о низкой зарплате.