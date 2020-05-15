"Политическая жизнь переменчива, если ты не Аваков". Глава Мининфраструктуры Криклий объявил о готовности уйти в отставку
Глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий, против которого ГБР открыло сразу несколько уголовных дел, сообщил о готовности уйти в отставку.
Об этом он рассказал в интервью изданию "Буквы".
"Отправят, так отправят (в отставку – Ред.). Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива. Если ты, конечно, не Аваков", – пошутил он.
По словам Криклия, он не слышал о том, чтобы у президента Владимира Зеленского были претензии к его работе.
Напомним, Криклий является фигурантом нескольких громких скандалов, в том числе коррупционных. Генеральный директор компании "Нибулон" Алексей Вадатурский обвинил министра в том, что он подыгрывает тем компаниям, которые вывели флот в офшорную юрисдикцию.
Кроме того, министр Криклий также попал в поле зрения ГБР, которое начало досудебное расследование схем министра в истории с сертификацией газобаллонного оборудования. Против Криклия открыто уголовное дело по ст. 364 УК (Злоупотребление властью или служебным положением).
Также в СМИ сообщали, что министр инфраструктуры Владислав Криклий и глава транспортного комитета Рады Юрий Кисель стоят во главе группировки, которая занимается коррупционными схемами в транспортной отрасли.
Ранее "Страна" рассказывала, как министр Криклий и радикалы С14 искали "цыганские банды" на вокзале Киева.
Также мы писали, что глава Мининфраструктуры Криклий вслед за другими министрами заявил о низкой зарплате.