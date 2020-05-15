Вчера Владимир Зеленский продлил санкции против российских соцсетей и ряда интернет-компаний. Это обсуждали все.

Однако в указе президента были не только ограничения. Глава государства снял санкции с девяти человек и 22-х компаний.

"Страна" разбиралась - с кого именно.

Люди

Сергей Токарев. Российский предприниматель, один из основателей IT-компании компани Lucky Labs, которая разрабатывает программное обеспечение. В том числе и в Украине.

При Порошенко эту компанию кошмарила обысками СБУ, которая обвиняла фирму в создании "нелегального игорного онлайн-бизнеса" и посредством него - "финансировании терроризма".

Сам же Токарев обвинял в "заказе" своих украинских партнеров по онлайн-бизнесу (в частности, компания запускала знаменитое интернет-казино "Азино три топора" - Azino 777). Подробно об этой истории можно прочитать здесь.

Интересно, что в конце лета и осенью 2019 года по украинским СМИ прокатилась целая PR-кампания Токарева, где он рассказывал о том, как его компания создает рабочие места.

Связано ли это с исключением его из санкционного списка - остается только гадать. Однако было видно, что бизнесмен после прихода к власти Зеленского активно пытался вернуться в игру.

Карен Григорян. Еще один российский предприниматель, который контролирует ряд компаний, связанных с производством кремнийорганических покрытий и эпоксидных смол

Все его компании Зе вывел из-под санкций тоже. Их четыре: "Кремнийполимер", "Корона 2000", "Лакмар" и Hungarian silicones.

Эти компании, кстати, поставляли материалы для атомных станций в Украине. И до санкций контролировали значительную долю рынка в нашей стране и РФ (и там, и там - до 50%).

То есть и Григорян, и весь его бизнес теперь могут работать. Отметим, что бизнесмен судился за отмену санкций начиная с 2017 года. Он утверждал, что никаких угроз для национальной безопасности Украины не представляет.

Алессандра Муссолини. Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини, племянница Софи Лорен, ранее - актриса и фотомодель. Сейчас - политик ультраправого толка. Примыкает к партиям, ориентированным на экс-премьера и друга Путина Сильвио Берлускони. Была депутатом Европарламента до 2019 года.

В украинский санкционный список Алессандра попала после того, как съездила в ноябре 2018 года на "выборы", которые проводились на неподконтрольных территориях Донбасса.

Теперь она сможет въезжать в Украину.

"Выборщики". Далее идут пять человек, которые участвовали в различных видах не признанных Украиной выборов на неподконрольных территориях - Валентина Свешникова, Татьяна Лобода, Галина Бороздина, Елена Гурьева, Наталья Чеботарева.

Это малоизвестные люди, которые в то или иное время руководили избирательными комиссиями.

Почему сняли санкции только с этой пятерки - загадка. В списке остались десятки людей, которые точно так же участвовали в "выборах" на Донбассе.

Вариантов, почему так, может быть много - возможно, эти люди выехали в Украину и каким-то образом пришли к сделки со следствием. Или же их просто пытаются подставить в глазах руководства "ДНР" и "ЛНР".

Алексей Федорычев. Российский олигарх, проживает в Монако, гражданин этой страны. Трейдер зерна и минеральных удобрений, владелец стивидорной корпорации "ТИС", а также двух морских терминалов в городе Южный Одесской области. Бывший владелец футбольных клубов "Динамо" (Москва) и "Ростов".

В 2018 году НАБУ объявило Федорычева в розыск, а суд наложил арест на имущество его компаний "ТИС-Минудобрения" и "ТИС-Зерно".

В НАБУ говорят, что бизнесмен в 2014 году "коррумпировал" руководителя Государственной продовольственной зерновой корпорации - за взятку предлагал ему продать ячмень и пшеницу по ценам ниже рыночных и достиг "преступных договоренностей".

Отметим, что бизнес-партнером Федорычева по группе компаний "ТИС" является одесский бизнесмен Андрей Ставницер, который в последнее время сильно нарастил свое политическое влияние и наладил связи с окружением Зеленского (о нем подробнее можно прочитать здесь).





Фирмы

В первую очередь под снятие санкций попал IT-сектор.

Например, производитель российского программного обеспечения "Парус".

"Парус" занимается автоматизацией процессов как для коммерческих предприятий, так и для органов власти. Его продуктами пользуются 25 тысяч организаций. Это один из конкурентов российской же системы 1С. В Украине у "Паруса" отдельный развернутый бизнес, который обслуживал государственные органы - включая МВД, Минюст, Минобороны и другие.

Из той же сферы деятельности - компания "Сапран Украина", которая поставляла автоматизированные системы в украинские компании. Среди ее клиентов значился НАК "Энергоатом", а также "МТС-Украина", "Метинвест" и Альфа-Банк (отметим, что с "Энергоатомом" связано не одно предприятие в списке послаблений).

Еще два представителя айти - компании "Монт УА" и "ГИСИНФО". Последняя была украинским представителем российского конструкторского бюро "Панорама" и занималась картографированием для целей геодезии.

IT-фирмы занимают половину списка. Еще шесть компаний - офшорные фирмы из Панамы, Белиза, Виргинских островов. А также - упомянутые производители кремнийорганики.

Санкции также сняты с российской "дочки" компании по производству минеральных удобрений "Фосагро". Хотя после наложения санкций россияне заявляли, что вышли из капитала этой фирмы. Сейчас ей владеет ряд офшорных компаний.

Полный список юрлиц, которые вышли из-под санкций: